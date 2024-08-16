Бориса Акунина* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили*) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Чхартишвили Григорий Шалвович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", — говорится в сообщении.

В суде отметили, что суд привлёк Акунина* к административной ответственности и оштрафовал на 30 тысяч рублей.