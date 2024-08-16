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16 августа, 08:31

Бориса Акунина* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Борис Акунин*. Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Борис Акунин*. Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Суд в Москве оштрафовал писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили*) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Чхартишвили Григорий Шалвович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)",говорится в сообщении.

В суде отметили, что суд привлёк Акунина* к административной ответственности и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook писателя Акунина*
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Напомним, что в декабре 2023 года Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а 12 января 2024-го писатель попал и в список иноагентов. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. В конце февраля суд в Москве арестовал шесть миллионов рублей на счетах его супруги Эрики Чхартишвили.

* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Дарья Нарыкова
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