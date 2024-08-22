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22 августа, 10:24

Российские силы ПВО за сутки сбили украинский МиГ-29 и почти 100 дронов ВСУ

Российские системы ПВО за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, а также ликвидировали 91 беспилотник вражеской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 БПЛА, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что группировка ВС РФ «Днепр» за сутки нанесла поражение трём украинским бригадам, в результате чего противник потерял до 70 солдат. Среди потерь врага в военном ведомстве отметили пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

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Wikipedia / Public domain

Александра Мышляева
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