Российские силы ПВО за сутки сбили украинский МиГ-29 и почти 100 дронов ВСУ
Российские системы ПВО за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, а также ликвидировали 91 беспилотник вражеской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 БПЛА, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что группировка ВС РФ «Днепр» за сутки нанесла поражение трём украинским бригадам, в результате чего противник потерял до 70 солдат. Среди потерь врага в военном ведомстве отметили пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.
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