Российская группировка «Днепр» поразила три бригады ВСУ, уничтожив 70 солдат
Российская группировка войск «Днепр» за сутки нанесла поражение трём украинским бригадам, в результате чего противник потерял до 70 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны на брифинге в четверг, 22 августа.
Среди потерь противника в военном ведомстве перечислили пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Кроме того, была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и стёрт с лица земли полевой склад боеприпасов ВСУ.
Наиболее мощные бои велись около населённых пунктов Степное, Каменское, Токаревка и Камышаны. Это территория Херсонской и Запорожской областей.
А ранее авиация России смогла нанести удары по районам скопления резервов Украины в восьми населённых пунктах Сумской области. Кроме того, в Тернополе загорелось нефтехранилище после удара и последовавшего взрыва. Именно оттуда армия Украина снабжала фронт топливом.
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