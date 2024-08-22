Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 10:14

Российская группировка «Днепр» поразила три бригады ВСУ, уничтожив 70 солдат

Российская группировка войск «Днепр» за сутки нанесла поражение трём украинским бригадам, в результате чего противник потерял до 70 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны на брифинге в четверг, 22 августа.

Среди потерь противника в военном ведомстве перечислили пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Кроме того, была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и стёрт с лица земли полевой склад боеприпасов ВСУ.

Наиболее мощные бои велись около населённых пунктов Степное, Каменское, Токаревка и Камышаны. Это территория Херсонской и Запорожской областей.

Под Киевом разбомбили полигон с иностранными инструкторами, "шишек" эвакуировала авиация
Под Киевом разбомбили полигон с иностранными инструкторами, "шишек" эвакуировала авиация

А ранее авиация России смогла нанести удары по районам скопления резервов Украины в восьми населённых пунктах Сумской области. Кроме того, в Тернополе загорелось нефтехранилище после удара и последовавшего взрыва. Именно оттуда армия Украина снабжала фронт топливом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров