Российская группировка «Днепр» поразила три бригады ВСУ, уничтожив 70 солдат

Российская группировка войск «Днепр» за сутки нанесла поражение трём украинским бригадам, в результате чего противник потерял до 70 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны на брифинге в четверг, 22 августа.

Среди потерь противника в военном ведомстве перечислили пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Кроме того, была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и стёрт с лица земли полевой склад боеприпасов ВСУ.

Наиболее мощные бои велись около населённых пунктов Степное, Каменское, Токаревка и Камышаны. Это территория Херсонской и Запорожской областей.