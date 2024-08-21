Минобороны: Авиация РФ ударила по скоплениям резервов ВСУ в Сумской области
Авиация России смогла нанести удары по районам скопления резервов Украины в восьми населённых пунктах Сумской области. Об успехах ВС РФ сообщило Министерство обороны.
«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в Сумской области: 22-й и 41-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона в районах населённых пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Краснополье, Новые Вирки, Покровка, Писаревка, Могрица и Юнаковка», — сообщили в военном ведомстве.
Российская армия поразила скопления живой силы ВСУ с помощью ударов авиации, огня артиллерии и действий обороняющихся войск. Также ВС РФ уничтожила технику 22-й,115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад Киева в районах Апанасовки, Борки, Вишневки, Косицы, Нижнего Клина, Снагости, Свердликово и Казачьей Локни.
Накануне сообщалось, что авиация РФ уничтожила резервы ВСУ в Сумской области перед выдвижением к Курску. А сегодня стало известно о том, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в Сумской области. Речь шла об объекте, который находится в посёлке Краснополье. Помимо него, повреждения также получили складские помещения.
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