Один из крупнейших алмазов в истории добыли в Ботсване

На руднике Карове на северо-востоке Ботсваны добыли алмаз, вес которого составляет 2492 карата. Об удачной находке сообщила канадская компания Lucara Diamond Corporation.

«Нами найден один из крупнейших алмазов, которые когда-либо были добыты в мире», — объявил глава компании Уильям Лэмб.

Он также напомнил, что на том же самом руднике ранее находили алмазы весом по 1 758 и 1 109 карат. Компания не стала уточнять качество и приблизительную стоимость этого монструозного по величине камушка.

Крупнейшим ювелирным алмазом является «Куллинан» («Звезда Африки»), вес которого составляет 3106 карат. Его нашли в 1905 году на территории современной ЮАР. Затем его передали королю Англии, а после обработки вставили в скипетр британских монархов. Крупнейший алмаз неювелирного качества нашли в Бразилии в 1895 году (3167 карат).