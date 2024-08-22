Один из крупнейших алмазов в истории добыли в Ботсване
В африканской Ботсване нашли алмаз весом в 2492 карата
Найденный в Ботсване алмаз. Фото © Lucara Diamond
На руднике Карове на северо-востоке Ботсваны добыли алмаз, вес которого составляет 2492 карата. Об удачной находке сообщила канадская компания Lucara Diamond Corporation.
«Нами найден один из крупнейших алмазов, которые когда-либо были добыты в мире», — объявил глава компании Уильям Лэмб.
Он также напомнил, что на том же самом руднике ранее находили алмазы весом по 1 758 и 1 109 карат. Компания не стала уточнять качество и приблизительную стоимость этого монструозного по величине камушка.
Крупнейшим ювелирным алмазом является «Куллинан» («Звезда Африки»), вес которого составляет 3106 карат. Его нашли в 1905 году на территории современной ЮАР. Затем его передали королю Англии, а после обработки вставили в скипетр британских монархов. Крупнейший алмаз неювелирного качества нашли в Бразилии в 1895 году (3167 карат).
История получилась бы более захватывающей, если бы такой камень нашёл посторонний человек. К примеру, ранее в Индии шахтёр, с головой погрязший в долгах, откопал алмаз весом 19,22 карата. Таким образом, отец семерых детей вмиг стал индийским миллионером.