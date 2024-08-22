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22 августа, 10:56

Один из крупнейших алмазов в истории добыли в Ботсване

В африканской Ботсване нашли алмаз весом в 2492 карата

Найденный в Ботсване алмаз. Фото © Lucara Diamond

Найденный в Ботсване алмаз. Фото © Lucara Diamond

На руднике Карове на северо-востоке Ботсваны добыли алмаз, вес которого составляет 2492 карата. Об удачной находке сообщила канадская компания Lucara Diamond Corporation.

«Нами найден один из крупнейших алмазов, которые когда-либо были добыты в мире», — объявил глава компании Уильям Лэмб.

Он также напомнил, что на том же самом руднике ранее находили алмазы весом по 1 758 и 1 109 карат. Компания не стала уточнять качество и приблизительную стоимость этого монструозного по величине камушка.

Крупнейшим ювелирным алмазом является «Куллинан» («Звезда Африки»), вес которого составляет 3106 карат. Его нашли в 1905 году на территории современной ЮАР. Затем его передали королю Англии, а после обработки вставили в скипетр британских монархов. Крупнейший алмаз неювелирного качества нашли в Бразилии в 1895 году (3167 карат).

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История получилась бы более захватывающей, если бы такой камень нашёл посторонний человек. К примеру, ранее в Индии шахтёр, с головой погрязший в долгах, откопал алмаз весом 19,22 карата. Таким образом, отец семерых детей вмиг стал индийским миллионером.

Владимир Озеров
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