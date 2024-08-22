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22 августа, 11:01

В РФБ ответили Колумбии на возмущения о ненастоящей сборной на турнире в России

РФБ: Матч Колумбии на Кубке дружбы в Перми прошёл по официальным документам

Баскетбольный матч Колумбии в рамках Кубка дружбы в Перми прошёл по официальным документам. Об этом заявили в Российской федерации баскетбола в ответ на недопонимания со стороны Федерации баскетбола Колумбии (FCB).

«Матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями»,отметили в РФБ.

В федерации добавили, что все коммуникации и взаимодействия с Колумбией также осуществили через официальные источники и каналы.

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«Это исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире. И мы продолжим тесное сотрудничество в рамках дальнейших мероприятий турнира», — подытожили в РФБ.

При этом FCB решили предпринять юридические действия. Федерация планирует на законодательном уровне решить вопрос «с ненадлежащим использованием своего изображения или логотипа без предварительного разрешения». Напомним, что с 21 по 25 августа в Перми организовали Кубок дружбы, в котором приняла участие команда из Колумбии. При этом FCB заявила, что спортивная организация не получала приглашений на соревнования и не отправляла сборную страны или университетскую команду на состязания.

Ранее Life.ru рассказывал о первом в истории баскетбола четырёх очковом броске. Сенсация произошла на Филиппинах. Её совершил американский защитник «Мералко Болтс» Крис Банкер в игре против «Магнолия Хотшотс». Встреча команд завершилась со счётом 99:94 в пользу «Мералко Болтс».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hayk_Shalunts

Наталья Афонина
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