В РФБ ответили Колумбии на возмущения о ненастоящей сборной на турнире в России

Баскетбольный матч Колумбии в рамках Кубка дружбы в Перми прошёл по официальным документам. Об этом заявили в Российской федерации баскетбола в ответ на недопонимания со стороны Федерации баскетбола Колумбии (FCB).

«Матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями», — отметили в РФБ.

В федерации добавили, что все коммуникации и взаимодействия с Колумбией также осуществили через официальные источники и каналы.

«Это исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире. И мы продолжим тесное сотрудничество в рамках дальнейших мероприятий турнира», — подытожили в РФБ.

При этом FCB решили предпринять юридические действия. Федерация планирует на законодательном уровне решить вопрос «с ненадлежащим использованием своего изображения или логотипа без предварительного разрешения». Напомним, что с 21 по 25 августа в Перми организовали Кубок дружбы, в котором приняла участие команда из Колумбии. При этом FCB заявила, что спортивная организация не получала приглашений на соревнования и не отправляла сборную страны или университетскую команду на состязания.