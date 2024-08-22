Родителям в День флага России подсказали, как познакомить детей с триколором и гимном

В День Государственного флага, который отмечают в России 22 августа, родителям рассказали, как привить детям любовь и гордость к символам страны. Простой инструкцией с россиянами поделилась психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Юлия Ерёмина в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист подчеркнула важность рассказывать детям о государственной символике с ранних лет. Можно начать с простых объяснений, постепенно углубляясь в сложный материал и исторический контекст.

«Малышам подойдёт такое объяснение: «Гимн — это песня, которую мы поём во время торжественных мероприятий, когда хотим показать любовь к стране и рассказать, какая Россия красивая и сильная. Когда мы слышим гимн, мы чувствуем гордость», — объяснила психолог.

Проще всего вызвать интерес детей к символам страны через игру. Можно вместе нарисовать российский герб, сделать аппликацию или попробовать составить его с помощью конструктора и мозаики.

Чтобы детям было легче воспринимать информацию, можно подать её через познавательные мультфильмы. Также психолог советует найти в интернете интерактивные приложения и викторины.

«Детей подросткового возраста активно привлекайте к дискуссии, обсуждению и анализу того, как символы отражают культуру и историю, какова их роль в определении национальной идентичности. Расскажите, что уважение к ним принято во всём мире, поясните, как правильно вести себя при исполнении гимна, как нужно обращаться с флагом», — рассказала эксперт.