«Почистил» Википедию: Экс-главком Сухопутных войск РФ решил удалить данные о судимости, но потерял деньги

Аферисты развели почти на полмиллиона рублей экс-главкома Сухопутных войск России Владимира Чиркина, которого когда-то самого судили за мошенничество. Об этом сообщает Mash.

68-летнему Чиркину позвонила неизвестная девушка. Она предложила прекрасную возможность — помочь почистить его биографию в онлайн-энциклопедии. Экс-главком сразу принял предложение, поверив, что сможет убрать со всеобщего обозрения информацию о своих преступлениях.

Мадам по телефону предложила Чиркину удалить информацию 2008 года, когда он получил 20 тысяч долларов за «решение вопросиков». Через семь лет за это Чиркина осудили. «Вопросиком» оказался обман взяткодателя, потому что у него не было полномочий сдержать обещание.

Девушка на том проводе заверила главкома, что всё почистит, и попросила установить мужчину необходимое приложение. Чиркин всё сделал, а потом увидел, что со счёта улетели 435 тысяч рублей.