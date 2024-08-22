Украинская ДРГ разгромлена в курском лесу, единственный выживший пленён

Российская армия в весьма грубой манере прервала деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая пряталась в лесу западнее населённого пункта Скрыльевка в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вооружённые силы России продолжают выискивать украинские диверсионные группы, затаившиеся в лесных массивах после попытки проникнуть вглубь российской территории.

«В лесном массиве в 1 км юго-западнее населённого пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожены две боевые бронированные машины и 7 военнослужащих, один взят в плен», — рассказали представители ведомства.