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22 августа, 11:27

Украинская ДРГ разгромлена в курском лесу, единственный выживший пленён

МО РФ: ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ к западу от Скрыльевки

Российская армия в весьма грубой манере прервала деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая пряталась в лесу западнее населённого пункта Скрыльевка в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вооружённые силы России продолжают выискивать украинские диверсионные группы, затаившиеся в лесных массивах после попытки проникнуть вглубь российской территории.

«В лесном массиве в 1 км юго-западнее населённого пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожены две боевые бронированные машины и 7 военнослужащих, один взят в плен», — рассказали представители ведомства.

Российские дроны не дали украинской ДРГ перейти на левый берег Днепра
Российские дроны не дали украинской ДРГ перейти на левый берег Днепра

Ранее российские пограничники вышвырнули украинских диверсантов с территории Климовского района Брянской области. В итоге бойцам ВСУ, которых в прорыве участвовало около 200 человек, пришлось в спешке уносить оттуда ноги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимир Озеров
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