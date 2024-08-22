Российские военные сорвали попытки ВСУ прорваться к 5 посёлкам в Курской области 22 августа, 11:28 Российские военные. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российская группировка войск «Север» пресекла попытки украинских военных перейти в атаку вблизи пяти населённых пунктов в Курской области, в результате чего ВСУ потеряли до 45 солдат, танк и четыре бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Комаровка и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении населённых пунктов Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что войсковая группировка «Запад» ВС РФ в течение минувших суток продвинулась на более выгодные тактические рубежи и нанесла удары по скоплениям личного состава и технике семи бригад ВСУ, отбив четыре контратаки противника. Потери украинской стороны составили до 440 бойцов.

Авторы Татьяна Миссуми