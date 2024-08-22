Путин поручил профинансировать брянскую тероборону из федерального бюджета 22 августа, 12:00 Владимир Путин на совещании. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин дал поручение профинансировать территориальную оборону в Брянской области из федеральных денег, с просьбой об этом обратился к главе государства губернатор региона Александр Богомаз. Вопрос поднимался на совещании по видеосвязи о ситуации в приграничье.

Владимир Путин на совещании. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Финансирование территориальной обороны, безусловно, нужно сделать. Министр финансов на связи. Мы ещё это обсудим», — подчеркнул Путин.

Богомаз пояснил, что сейчас средства идут из областного бюджета, но возможности у региона ограничены, поэтому требуются дополнительные денежные вливания в организацию территориальной обороны.

Накануне сообщалось, что украинские диверсанты предприняли попытку с боем проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. Противника встретили силы Пограничного управления ФСБ и подразделения Вооружённых сил РФ, которые дали ДРГ отпор, обратив боевиков в бегство.

Авторы Татьяна Миссуми