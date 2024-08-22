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22 августа, 12:40
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«Не выдержало сердце»: На Украине сообщили о смерти Зеленского

Украинская полиция сообщила о гибели старшего лейтенанта Романа Зеленского

На Украине умер старший лейтенант патрульной службы Роман Зеленский. Однофамильцу лидера киевского режима было 36 лет.

«Во время выполнения боевого задания погиб старший лейтенант полиции Роман Зеленский», — говорится в публикации.

Как констатировали в ведомстве, у офицера не выдержало сердце.

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А ранее Life.ru сообщал, что двадцатилетний наёмник из Ирландии Алекс Рыжук, который воевал в рядах ВСУ, пропал без вести. Он участвовал в боях недалеко от линии фронта на востоке Украины и перестал выходить на связь несколько недель назад. В МИД страны сообщили, что ведомство в курсе этой ситуации. По предварительным данным, военный мёртв.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / StockPhotosLV

Александра Мышляева
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