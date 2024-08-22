«Не выдержало сердце»: На Украине сообщили о смерти Зеленского

А ранее Life.ru сообщал, что двадцатилетний наёмник из Ирландии Алекс Рыжук, который воевал в рядах ВСУ, пропал без вести. Он участвовал в боях недалеко от линии фронта на востоке Украины и перестал выходить на связь несколько недель назад. В МИД страны сообщили, что ведомство в курсе этой ситуации. По предварительным данным, военный мёртв.