Беглый рэпер из Дании выиграл суд из-за отправки на СВО

Суд признал незаконной отправку гражданина Дании, сбежавшего в 2023 году из страны, в зону СВО. Его контракт был признан недействительным. Подобное в России произошло впервые, заявил «Газете.Ru» адвокат иностранца Роман Петров.

Отказное решение Московского гарнизонного суда было отменено в пользу датского гражданина, подавшего административный иск и апелляцию. В итоге контракт с Министреством признали недействительным, а действия должностных лиц, заключивших его, незаконными, сообщил адвокат датчанина.

«Решение вступило с момента оглашения в законную силу. По-моему, это единственный в России случай признания недействительного контракта на СВО, если я не ошибаюсь. Я пока не видел, чтобы кто-то, кроме меня, такого добился. У него пока есть [разрешение на временное проживание], оно ещё не кончилось», — сказал юрист.

Петров также заявил, что сообщил радостную новость матери иностранца. Теперь в планах у адвоката связаться с командиром роты, где служит его подзащитный Никлас Хоффгар, чтобы тот передал ему известие.

Дело в том, что мужчина принял решение покинуть Данию летом 2023 года, поскольку его перестала устраивать политика страны и продвигаемые в массы европейские ценности. Он получил в России ВНЖ до октября. Когда настало время продлевать документ, возникли сложности, из-за чего процесс затянулся. В итоге он для решения вопроса подписал с МО РФ контракт, из-за которого «неожиданно для себя» попал в зону СВО. С его слов, сослуживцы отвратительно обращались с ним, а также заставляли его пить водку и отбирали у него телефон.

Весной 2024 года он подал иск, указав, что подписал написанный на русском языке контракт, которого он не понимает, а потому документ необходимо счесть недействительным. Хоффгар известен среди рэп-исполгителей под творческим псевдонимом Stanley Most.