Онколог назвал женщин, которым грозит рак шейки матки
Онколог Загаштоков: Рак шейки матки грозит женщинам с вирусом папилломы человека
Раку шейки матки наиболее всего подвержены женщины, у которых есть вирус папилломы человека 16-го и 18-го типа. Об этом рассказал онколог Аслан Загаштоков в беседе с NEWS.ru.
«В группе риска — инфицированные. В основном это высокоонкогенные вирусы 16-го и 18-го типов. И эти пациенты должны чаще проходить обследование и наблюдаться у гинеколога регулярно», — отметил онколог.
Медик посоветовал россиянкам с ВПЧ проходить лечение, направленное на уменьшение титра вируса папилломы. Кроме того, следует чаще ходить к гинекологу, сдавать мазки и делать Пап-тесты, если на шейке матки появились изменения в виде эрозии и другие.
При этом онколог подчеркнул, что предотвратить рак шейки матки очень сложно. Свести к минимуму все риски можно только при своевременном лечении и регулярном наблюдении, заключил специалист.
Ранее были названы ранние симптомы рака простаты. У ряда людей образование может бессимптомно увеличиваться годами. Первые симптомы мужчины чаще замечают поздно, когда опухоль начинает давить на мочевой канал. Иногда аденокарциномы дают метастазы в кости, мочевой пузырь, стенки прямой кишки. Среди признаков может быть кровь в моче и болезненное мочеиспускание.