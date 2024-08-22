Онколог назвал женщин, которым грозит рак шейки матки

Раку шейки матки наиболее всего подвержены женщины, у которых есть вирус папилломы человека 16-го и 18-го типа. Об этом рассказал онколог Аслан Загаштоков в беседе с NEWS.ru.

«В группе риска — инфицированные. В основном это высокоонкогенные вирусы 16-го и 18-го типов. И эти пациенты должны чаще проходить обследование и наблюдаться у гинеколога регулярно», — отметил онколог.

Медик посоветовал россиянкам с ВПЧ проходить лечение, направленное на уменьшение титра вируса папилломы. Кроме того, следует чаще ходить к гинекологу, сдавать мазки и делать Пап-тесты, если на шейке матки появились изменения в виде эрозии и другие.

При этом онколог подчеркнул, что предотвратить рак шейки матки очень сложно. Свести к минимуму все риски можно только при своевременном лечении и регулярном наблюдении, заключил специалист.