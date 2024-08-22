Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 13:20

Онколог назвал женщин, которым грозит рак шейки матки

Онколог Загаштоков: Рак шейки матки грозит женщинам с вирусом папилломы человека

Раку шейки матки наиболее всего подвержены женщины, у которых есть вирус папилломы человека 16-го и 18-го типа. Об этом рассказал онколог Аслан Загаштоков в беседе с NEWS.ru.

«В группе риска — инфицированные. В основном это высокоонкогенные вирусы 16-го и 18-го типов. И эти пациенты должны чаще проходить обследование и наблюдаться у гинеколога регулярно», — отметил онколог.

Врач перечислила 4 анализа для ранней диагностики рака
Врач перечислила 4 анализа для ранней диагностики рака

Медик посоветовал россиянкам с ВПЧ проходить лечение, направленное на уменьшение титра вируса папилломы. Кроме того, следует чаще ходить к гинекологу, сдавать мазки и делать Пап-тесты, если на шейке матки появились изменения в виде эрозии и другие.

При этом онколог подчеркнул, что предотвратить рак шейки матки очень сложно. Свести к минимуму все риски можно только при своевременном лечении и регулярном наблюдении, заключил специалист.

Ранее были названы ранние симптомы рака простаты. У ряда людей образование может бессимптомно увеличиваться годами. Первые симптомы мужчины чаще замечают поздно, когда опухоль начинает давить на мочевой канал. Иногда аденокарциномы дают метастазы в кости, мочевой пузырь, стенки прямой кишки. Среди признаков может быть кровь в моче и болезненное мочеиспускание.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров