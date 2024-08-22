Цены на отдых в российских детских лагерях подскочили на четверть Союз туриндустрии: В России отдых в детских лагерях подорожал на 15-30% 22 августа, 12:46 Детский лагерь. Обложка © freepik

В России родители стали чаще выбирать для детского отдыха лагеря в своём регионе, руководствуясь тем, что стоимость путёвок выросла на 15 — 30%, поэтому вместе с оплатой дороги сумма выйдет приличная, если отправлять детей далеко. Об этом говорится на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Подорожали сами лагеря — от 15% до 30%. Плюс железнодорожный билет — на 15-20%, перелёт – от 20% до 30% в некоторых регионах, а автобусы, также в зависимости от региона, на 30-40%. Соответственно, лагерь в своём регионе, то есть без длительной дороги, оказался гораздо доступнее», — поделилась глава комитета РСТ по детскому отдыху Татьяна Иванова.

Она добавила, что загруженность местных лагерей достигла почти 100%, тогда как локации на Черноморском побережье оказались менее востребованы родителями. Тут роль сыграла и тревожность взрослых, которые боятся отпускать детей далеко от дома в нынешней непростой ситуации, продолжила эксперт.

Ранее сообщалось, что в России может появиться налоговый вычет за оплату детских путёвок в летние лагеря. С такой инициативой выступила группа депутатов ЛДПР, возглавляемой Леонидом Слуцким. В настоящее время закон предусматривает вычеты только для образовательных или оздоровительных целей, но не для затрат на детские лагеря независимо от их профиля.

Авторы Татьяна Миссуми