Выдадим билет в один конец: Будапешт поставил ультиматум Евросоюзу из-за миграционной политики

В Будапеште заявили, что будут направлять нелегальных мигрантов в Брюссель в случае, если власти ЕС станут мешать Венгрии принимать меры по борьбе с притоком незаконных переселенцев. Так высказался руководитель канцелярии премьер-министра страны Виктора Орбана Гергей Гуяш.

«Если Брюссель хочет мигрантов, он их получит. Мы предоставим им билет в один конец», — цитирует Гуяша в соцсети X государственный секретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьера Золтан Ковач.