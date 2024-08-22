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22 августа, 12:57

Выдадим билет в один конец: Будапешт поставил ультиматум Евросоюзу из-за миграционной политики

В Будапеште пригрозили ЕС, что будут отправлять незаконных мигрантов в Брюссель

В Будапеште заявили, что будут направлять нелегальных мигрантов в Брюссель в случае, если власти ЕС станут мешать Венгрии принимать меры по борьбе с притоком незаконных переселенцев. Так высказался руководитель канцелярии премьер-министра страны Виктора Орбана Гергей Гуяш.

«Если Брюссель хочет мигрантов, он их получит. Мы предоставим им билет в один конец»,цитирует Гуяша в соцсети X государственный секретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьера Золтан Ковач.

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Конфликт Венгрии с руководством ЕС по вопросу миграционной политики тянется уже достаточно давно. Напомним, что ещё в прошлом году Виктор Орбан обвинил Брюссель в «юридическом изнасиловании» своей страны из-за навязанных правил распределения незаконных мигрантов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / stu.dio

Юрий Лысенко
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