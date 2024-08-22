Богомаз: Обстановка в районе боя с ДРГ ВСУ в Брянской области стабилизирована
Обстановка в районе случившегося вечером 21 августа боевого столкновения с украинской диверсионно-развездывательной группой в Брянской области со вчерашнего дня стабильна и находится под контролем погрануправления ФСБ. Об этом во время видеоконференции президенту РФ Владимиру Путину доложил глава региона Александр Богомаз.
«Вчера вечером ДРГ пыталась зайти на территорию нашей страны в Климовском районе. Но силами погрануправления ФСБ России и министерства обороны они были отброшены, противнику нанесли огневое поражение. Вчера обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась, в настоящее время находится под контролем оперативного штаба», — проинформировал губернатор.
Богомаз добавил, что силовики, региональные власти, Минобороны и Парламент поддерживают связь в круглосуточном режиме.
Напомним, что вчера вечером украинская ДРГ попыталась с боем прорваться в Климовский район Брянской области, но была встречена подразделениями Погрануправления ФСБ и ВС РФ, которые накрыли лазутчиков плотным огнём и заставили отступить. Группа ВСУ насчитывала 200 человек, их заметили около 19:00. Противник понёс серьёзные потери.
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