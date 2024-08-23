Главные новости СВО: Армия России освободила Птичье и Межевое в ДНР, наши военные прорвали линию обороны у Купянска, ситуация на 23 августа ВС РФ манёвром берут позиции ВСУ в Донбассе, штурмует Гродовку, как идёт продвижение наших подразделений под Харьковом — дайджест в материале Life.ru. 22 августа, 21:11 В Курской области основные силы противника остановлены. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В Курской области противник продолжает перебрасывать из Сумской и Харьковской областей в сторону приграничья «Точки-У» и противокорабельные ракеты «Нептун». Хотя основные силы боевиков остановлены, ВСУ пытаются окопаться в Суджанском районе, отмечают эксперты. Подавление хунты под Курском не отвлекает Армию России от продвижения в ДНР в зоне СВО, взяты ещё два села — Птичье и Межевое, идёт штурм Гродовки. Рвётся у врага и линия обороны у Купянска.

Курская область, 23 августа

Противник отказался от организации атак по всем направлениям. Из-за потерь ВСУ вынуждены концентрироваться на штурме отдельных насёленных пунктов, например Коренева. Но даже там противник терпит неудачу, в том числе благодаря применению ВС РФ новых дронов. Они управляются с помощью оптоволокна, а за их "штурвалом" сидят опытнейшие операторы БПЛА.

Как пишет телеграм-канал "Северный ветер", стандартные дроны, управляемые с помощью радиосигнала, легко сбить или перехватить распространёнными на фронте глушилками, которые создают радиопомехи. В то время как новые беспилотники, отправленные на передовую, оснащены оптоволоконной системой связи, которая обеспечивает стабильное соединение и повышенную управляемость с возможностью применения БПЛА на расстоянии 20 километров.

Кадры работы дрона «Князь Вандал Новгородский». Фото © Telegram / ЧАДАЕВ

Тела уничтоженных нашими бойцами солдат ВСУ никто не забирает — Киев не интересует забота о своих раненых и погибших. Даже за своими пока живыми солдатами украинская власть не способна вернуться — в Курской области они убивают женщин и занимаются мародёрством.

Каждое утро по подразделениям ВСУ стабильно работает наша авиация — в результате украинские солдаты вынуждены прятаться в лесах. В Брянской области украинские силы попытались организовать новый прорыв. Киевом было брошено в бой более 200 человек и несколько единиц техники. Атака была отражена нашей армией и пограничниками.





Владимир Путин тем временем провёл совещание с ответственными лицами по ситуации в Курской и других приграничных областях. Среди прочих вопросов рассмотрели финансирование теробороны в приграничье за счёт федерального бюджета.

В целом на направлении ВСУ ведут инженерные работы, окапываются. Наши власти тем временем устанавливают железобетонные укрытия в Курске и Курчатове. Но пока накал манёвренных боев в приграничье остаётся высоким, фронт нестабилен. На камеру одного БПЛА попал неожиданный ближний бой нашей БМП со штурмовой группой противника.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 23 августа

ВС РФ ведут наступление севернее Угледара в Донецкой Народной Республике. Противник, пользуясь большим количеством БПЛА и расположением на высотах, пытается остановить наши атаки в районе самого Угледара. Телеграм-канал «Рыбарь» пишет: «В районе Прасковьевки некоторое время назад передовые отряды штурмовиков зашли на территорию садового товарищества "Шахтёр", выбив противника с позиций в районе балки Куцая. При этом кадры были опубликованы со стороны противника, а потому исход боя неочевиден и весьма вероятно несколько большее продвижение».

ВС РФ водрузили знамя над полностью освобождённым селом Птичье в ДНР. Фото © Telegram / Сводки и аналитика СВО (резерв)

Наибольший успех сопутствует нашим войскам на Покровском направлении ДНР. Был освобождён населённый пункт Межевое, а до этого Птичье. В Гродовке и Новогродовке бойцы ВС РФ ведут боевые действия в городских кварталах и двигаются вперёд. Многие опорные пункты ВСУ российские силы обходят с фланга и в результате вынуждают обороняющих их солдат ВСУ отступить. Моральный дух местной украинской группировки не позволяет сражаться под угрозой окружения.

Как отмечает телеграм-канал «Рыбарь»: «Отдельную проблему для украинских формирований составляет и низкое морально-психологическое состояние подразделений, регулярно подвергающихся ударам российских ВКС и артиллерии и вынужденных удерживать невыгодные позиции».

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Харьковская область, 23 августа

Российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ у Купянска Харьковской области. Как сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на утечки в докладах украинских боевиков, противник пытается стабилизировать линию фронта, однако ему не хватает военных и техники. По его словам, ВС РФ вышли к населённым пунктам Глушковка, Колесниковка и Кругляковка. Это значительно ухудшило положение украинских войск в районе населённого пункта Песчаное.

Враг с утра предпринял попытку наступления в Харьковском приграничье в сторону Белгородской области. Бронегруппы с элитными нацистами из 3-й штурмовой бригады («Азов»*) атаковали на ряде участков фронта, в том числе у Глубокого. Противник понёс значительные потери в бронетехнике и живой силе.

Ранее военный эксперт Александр Сладков сообщал, что ВСУ нагнали в Харьков много иностранных наёмников. «Они быстро формируются в подразделения — резерв ВСУ. Дырки затыкают теробороной и мобилизованными. Их даже используют мелкими группами (разведка и диверсии)», написал он в своём паблике.

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Планы ВСУ, 23 августа

Военный эксперт Борис Рожин считает, что в планах ВСУ — массированный ракетный удар по Крыму с применением существенного количества БПЛА, крылатых и баллистических ракет. Как обычно, удар будет полностью обеспечен воздушной разведкой НАТО.

Российские спецслужбы ведут работу. ФСБ сообщило о задержании в Крыму трёх агентов украинской разведки. Из трёх задержанных двое оказались гражданами РФ, один — Молдавии. Первый из задержанных занимался изготовлением взрывных устройств, другой собирал информацию о военных объектах. Третий оказался бывшим украинским заключённым из Херсонской области. Ими планировались теракты на объектах водо- и газоснабжения Крыма. Теперь украинских агентов ждёт суд.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.