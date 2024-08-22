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22 августа, 13:51

«Вычислили за две недели»: Раскрыты потери заведомо провальной попытки ВСУ прорваться в РФ под Брянском

Mash: Не менее 40 солдат ВСУ погибли при попытке прорваться в Брянскую область

Не менее 40 солдат ВСУ погибли во время неудачной попытки зайти на территорию РФ в районе посёлка Забрама Климовского района Брянской области.

По данным Mash, на российскую землю попыталась зайти ДРГ, которая на вылазку взяла рядовых военных. Уточняется, что в атаку бойцы украинской армии пытались пойти в 19:10. В пользовании группировки были западные винтовки наподобие чешских Bren-2. Однако спустя полчаса враг отступил из-за потерь личного состава.

В половине девятого украинцы вновь захотели прорвать нашу оборону. Они прихватили с собой неподготовленных бойцов, которых вербовали сотрудники ТЦК. Шли на позиции они пешком и на БМП, а передвижение контролировала группа снайперов ВСУ. При этом разведка вычислила скопление противника ещё за две недели до атаки, поэтому ВС РФ успели укрепить оборону. В итоге среди пограничников получили ранения всего семь человек.

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Накануне сообщалось, что украинские диверсанты предприняли попытку с боем проникнуть на территорию Климовского района Брянской области. ВСУ встретили силы Пограничного управления ФСБ и подразделения Вооружённых сил РФ, которые дали ДРГ отпор, не дав врагу достигнуть цели.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Александра Мышляева
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