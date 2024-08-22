Составлен топ-10 книг, продолжение которых жаждут прочитать россияне
Опрос: Более 23% россиян ждут продолжения книги «Мастер и Маргарита»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков. Обложка © Kinopoisk.ru
Россияне в ходе опроса рассказали, продолжение каких книг хотели бы прочитать. На первом месте в этом списке оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Так ответили более 23% респондентов, пишет «Газета.ru».
На втором месте в рейтинге самых желанных сиквелов оказалась книга Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Такой ответ дали 22% опрошенных. Топ-3 завершила антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», а четвёртую и пятую позиции в списке заняли «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма (16%) и «Евгений Онегин» Александра Пушкина (13%).
В числе опрошенных «Литрес» и LiveLib также оказались любители современной литературы. Так, например, более 18% читателей проголосовали за «Прислугу» Кэтрин Стокетт. Чуть меньше набрало произведение Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» — 17%. Третьим в рейтинге оказался триллер «Исчезнувшая» Гиллиан Флинн (16%).
В основном россияне хотели бы прочитать сиквел любимых книг из-за интересных персонажей. Так ответили 74% опрошенных. Кроме того, многих распирает чувство ностальгии при погружении в сюжет (53%). Ещё 45% читателей хотели бы больше узнать о мире, в котором происходит действие в произведении.
Ранее Life.ru называл три книги, которые надо прочитать людям после 50 лет. Это «Элегантность ёжика» Мюриель Барбери, «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гёте и «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл. Молодые люди также могут прочитать эти произведения, но, скорее всего, не до конца смогут понять смысл, который хотели передать авторы в силу возраста.