Россия и Китай создадут трансграничный резерват «Земля больших кошек»

Россия совместно с Китаем создаст трансграничный резерват «Земля больших кошек». Страны договорились на постройку на основе соглашений. Резерваты смогут поспособствовать сохранению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, а также профилактике и пресечению браконьерства. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Китая Ли Цяна.

«Для этого они договорились на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек» способствовать сохранению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, профилактике и пресечению браконьерства, а также обеспечению беспрепятственной миграции диких кошек», — сообщается в тексте.

Планируется, что стороны направят все усилия на дальнейшее и эффективное продвижение двустороннего сотрудничества. Также Китай и Россия продолжат тесное взаимодействие в области охраны окружающей среды, защиты трансграничных водных ресурсов, взаимодействия при ЧС экологического характера, развития трансграничной сети особо охраняемых природных территорий и сохранения биоразнообразия.