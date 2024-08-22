Газманов: «Русский мир» — это то, что находится внутри нас

«Русский мир» — это не место, где находится человек, а то, что у него внутри. Так своё понимание этого словосочетания в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» объяснил российский певец, народный артист Российской Федерации Олег Газманов.

Олег Газманов в эфире шоу «Дайте сказать» объяснил, как понимает «Русский мир». Обложка © VK / «Дайте сказать!»

«Русский мир это не то место, в котором мы находимся. А то, что находится внутри нас», — ответил музыкант на просьбу лаконично объяснить своё отношение к этому термину.

В понимании артиста, не имеет значения, какой национальности человек, «Русский мир» может быть внутри любого. Это то, что заставляет скучать по дому на чужбине, добавил Газманов.