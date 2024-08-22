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22 августа, 14:54

Газманов: «Русский мир» — это то, что находится внутри нас

«Русский мир» — это не место, где находится человек, а то, что у него внутри. Так своё понимание этого словосочетания в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» объяснил российский певец, народный артист Российской Федерации Олег Газманов.

Олег Газманов в эфире шоу «Дайте сказать» объяснил, как понимает «Русский мир». Обложка © VK / «Дайте сказать!»

«Русский мир это не то место, в котором мы находимся. А то, что находится внутри нас», — ответил музыкант на просьбу лаконично объяснить своё отношение к этому термину.

В понимании артиста, не имеет значения, какой национальности человек, «Русский мир» может быть внутри любого. Это то, что заставляет скучать по дому на чужбине, добавил Газманов.

Олег Газманов снял на видео заплыв на сапборде, явив завидную форму в 73 года
Олег Газманов снял на видео заплыв на сапборде, явив завидную форму в 73 года

Сегодня, в День российского флага, Олег Газманов поздравил всех граждан России с праздником. У себя в соцсетях он выложил клип на песню «Русский мир», в котором были представлены ролики, снятые по всей Российской Федерации. В своём произведении певец показал единство многих наций, разнообразие культур и силу духа жителей России.

Обложка ©

VK / «Дайте сказать!»

Юрий Лысенко
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