Газманов: «Русский мир» — это то, что находится внутри нас
«Русский мир» — это не место, где находится человек, а то, что у него внутри. Так своё понимание этого словосочетания в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» объяснил российский певец, народный артист Российской Федерации Олег Газманов.
Олег Газманов в эфире шоу «Дайте сказать» объяснил, как понимает «Русский мир». Обложка © VK / «Дайте сказать!»
«Русский мир это не то место, в котором мы находимся. А то, что находится внутри нас», — ответил музыкант на просьбу лаконично объяснить своё отношение к этому термину.
В понимании артиста, не имеет значения, какой национальности человек, «Русский мир» может быть внутри любого. Это то, что заставляет скучать по дому на чужбине, добавил Газманов.
Сегодня, в День российского флага, Олег Газманов поздравил всех граждан России с праздником. У себя в соцсетях он выложил клип на песню «Русский мир», в котором были представлены ролики, снятые по всей Российской Федерации. В своём произведении певец показал единство многих наций, разнообразие культур и силу духа жителей России.
VK / «Дайте сказать!»