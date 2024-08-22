Врач раскрыл спасительные лайфхаки для тех, кому очень хочется спать днём
Врач Бузунов: Свежий воздух и приседания помогут побороть сонливость днём
Бывает так, что всю ночь по какой-то причине не удавалось уснуть, а утром надо вставать и идти на работу. В таком случае днём часто накрывает сонливость. Справиться с ней и дожить до вечера помогут несколько простых лайфхаков. Советами с aif.ru поделился врач-сомнолог, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
В первую очередь медик посоветовал обеспечить себе максимально яркое освещение в помещении. Следует открыть окна, свежий прохладный воздух поможет проснуться. В течение дня делайте зарядку: выполните несколько приседаний, прыжков, махов руками — так мозгу будет легче поддерживать активное состояние.
Налегать на кофе и жирную пищу с большим количеством углеводов врач не советует. Вместо этого лучше пить побольше воды и есть лёгкую еду. Если есть возможность, важные дела, требующие большой концентрации внимания, лучше перенести на другой день.
«Умывание холодной водой также поможет взбодриться в моменты полного упадка сил. Также поможет справиться с сонливостью творческая, интересная для вас деятельность. Стоит увлечься — и про сон можно забыть», — отметил врач.
Если вы не выспались, то от управления автомобилем лучше отказаться, добавил доктор. Иначе высок риск уснуть за рулём и попасть в ДТП. Если вы всё-таки сели за руль, включите себе громкую динамичную музыку, которая вызовет желание танцевать. Также можно использовать для сна обеденный перерыв. Даже короткий передых в течение 10–30 минут даст прилив бодрости, заключил врач.
Ранее россиянам рассказали об опасности сна перед включённым телевизором. Посторонние звуки и лишний свет нарушают выработку мелатонина. Этот гормон сна и мощный антиоксидант вырабатывается только при полной темноте. Человек рискует не выспаться, начинается хронический стресс, появляется повышенный аппетит, что чревато ожирением.