Армения запросила доступ к гражданским ядерным технологиям США

Ереван обратился к Вашингтону с просьбой о доступе к гражданским ядерным технологиям, и в настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении, сообщает Госдепартамент США в ответе на запрос армянского онлайн-издания CivilNet.

«США изучают заявку Армении на присоединение к «Соглашению 123». В случае его одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии», — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в Вашингтоне, подробности переговоров не раскрываются, но Госдепартамент обращает внимание на запрос Армении о вступлении в соглашение и поддерживает возможность углубления сотрудничества в этой области. Издание также подчеркивает, что если Армения присоединится к соглашению, это даст условия для проектирования и строительства новой атомной электростанции по американским технологиям, которые должны заменить советские.