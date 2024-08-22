Армения запросила доступ к гражданским ядерным технологиям США
Ереван обратился к Вашингтону с просьбой о доступе к гражданским ядерным технологиям, и в настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении, сообщает Госдепартамент США в ответе на запрос армянского онлайн-издания CivilNet.
«США изучают заявку Армении на присоединение к «Соглашению 123». В случае его одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии», — уточнили в ведомстве.
Как сообщили в Вашингтоне, подробности переговоров не раскрываются, но Госдепартамент обращает внимание на запрос Армении о вступлении в соглашение и поддерживает возможность углубления сотрудничества в этой области. Издание также подчеркивает, что если Армения присоединится к соглашению, это даст условия для проектирования и строительства новой атомной электростанции по американским технологиям, которые должны заменить советские.
Ранее Life.ru сообщал, что США вынашивают планы открыть второй фронт против России на границе с Арменией, поэтому так настойчиво идут на сближение с Ереваном и подогревают там антироссийские настроения. Отметим, что заместитель госсекретаря США Узра Зейя, не скрывая, заявляла о "начале нового стратегического этапа" в американо-армянских отношениях.
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