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22 августа, 14:31

Лихорадка Западного Нила добралась до Молдавии

В Молдавии выявили первый за пять лет случай заражения лихорадкой Западного Нила

В Молдавии врачи выявили первый за пять лет случай заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом в соцсети сообщила пресс-служба Минздрава республики.

«В Молдавии недавно зарегистрирован случай заражения лихорадкой Западного Нила у 49-летнего мужчины. Отмечаем, что единственный случай заражения этой болезнью зарегистрирован в нашей стране в 2019 году, этот случай стал вторым (спустя пять лет, — Прим. Life.ru)», — сказано в тексте сообщения

В ведомстве пояснили, что заразившийся мужчина с 26 по 30 июля был в Италии, где его не раз покусали комары. Сейчас его состояние удовлетворительное, ему оказывают медицинскую помощь в больнице.

По последней информации Европейского центра по контролю заболеваний (ECDC), в 2024 году лихорадкой заразились 69 человек в восьми европейских государствах.

Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Астраханской области выросло до 4
Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Астраханской области выросло до 4

Ранее в Армении лихорадка Западного Нила впервые привела к смерти пациента. По словам врачей, здоровые пациенты легко переносят вирус, а иногда даже не замечают, что заразились, однако существует и группа риска, куда входят люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Владимир Озеров
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