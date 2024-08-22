Лихорадка Западного Нила добралась до Молдавии

В Молдавии врачи выявили первый за пять лет случай заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом в соцсети сообщила пресс-служба Минздрава республики.

«В Молдавии недавно зарегистрирован случай заражения лихорадкой Западного Нила у 49-летнего мужчины. Отмечаем, что единственный случай заражения этой болезнью зарегистрирован в нашей стране в 2019 году, этот случай стал вторым (спустя пять лет, — Прим. Life.ru)», — сказано в тексте сообщения

В ведомстве пояснили, что заразившийся мужчина с 26 по 30 июля был в Италии, где его не раз покусали комары. Сейчас его состояние удовлетворительное, ему оказывают медицинскую помощь в больнице.

По последней информации Европейского центра по контролю заболеваний (ECDC), в 2024 году лихорадкой заразились 69 человек в восьми европейских государствах.