Глава Курской области поздравил граждан страны с Днём флага России
Смирнов: Под единством флага Россия справится со всеми брошенными вызовами
Волонтёры и добровольцы растянули флаг России на мемориале в поселке Поныри. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поздравил страну с Днём Государственного флага России. Он заявил, что данный праздник является символом единства и суверенитета РФ.
Активисты «Единой России», «Братского корпуса» и «Молодой Гвардии Единой России» поздравили граждан с Днём Государственного флага. Видео © Telegram / Алексей Смирнов
«Флаг России олицетворяет её величие и мощь, стойкость и преданность граждан своему Отечеству. Триколор имеет богатую историю, а его цвета отражают ценности, которые на протяжении веков служили основой для нашего народа, помогая преодолевать все трудности и невзгоды», — написал он в Telegram.
В честь важного государственного праздник активисты «Единой России», «Братского корпуса» и «Молодой Гвардии Единой России» растянули огромный триколор на мемориале в поселке Поныри. Каждый из участников акции отметил важность поддержки Курской области в сегодняшний тяжёлый для народа периода.
«Мы с честью, как и раньше, справимся с брошенными нам вызовами. Под российским флагом в единстве со всей страной Курская область продолжит своё развитие на благо нашего Отечества, а куряне с гордостью будут вносить свой вклад в общее дело укрепления и процветания России», — написал Смирнов.
Ранее с государственным праздником граждан поздравил президент России Владимир Путин. Он напомнил людям, что на протяжении многих лет именно под этим флагом страна укрепляла своё могущество, а также становилась великой мировой державой. Триколор способен объединить всё государство и всё общество, добавил Путин.