Глава Курской области поздравил граждан страны с Днём флага России

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поздравил страну с Днём Государственного флага России. Он заявил, что данный праздник является символом единства и суверенитета РФ.

Активисты «Единой России», «Братского корпуса» и «Молодой Гвардии Единой России» поздравили граждан с Днём Государственного флага. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

«Флаг России олицетворяет её величие и мощь, стойкость и преданность граждан своему Отечеству. Триколор имеет богатую историю, а его цвета отражают ценности, которые на протяжении веков служили основой для нашего народа, помогая преодолевать все трудности и невзгоды», — написал он в Telegram.

В честь важного государственного праздник активисты «Единой России», «Братского корпуса» и «Молодой Гвардии Единой России» растянули огромный триколор на мемориале в поселке Поныри. Каждый из участников акции отметил важность поддержки Курской области в сегодняшний тяжёлый для народа периода.

«Мы с честью, как и раньше, справимся с брошенными нам вызовами. Под российским флагом в единстве со всей страной Курская область продолжит своё развитие на благо нашего Отечества, а куряне с гордостью будут вносить свой вклад в общее дело укрепления и процветания России», — написал Смирнов.