Набиуллина: ЦБ предложил увеличить размер страхового покрытия эскроу счетов

Центральный Банк России предложил повысить размер страхового покрытия эскроу счетов до 30 миллионов рублей. На данный момент размер покрытия составляет всего 10 млн, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«Размер страхового покрытия таких средств сейчас составляет 10 млн рублей. С учётом динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 млн рублей. Мы обсудили это и с АСВ, и с Министерством финансов, в целом они поддерживают идею», — заявила Набиуллина.

Она также объяснила, что готова проработать внесение соответствующих законодательных изменений. Правда, при том условии, если идею поддержат все.