Туристов в Турции предупредили об опасности, если не обратить внимания на один нюанс

В последнее время в Сети активно обсуждается вопрос безопасности отдыха в Турции. Многие люди сходятся во мнении, что с поездками в эту страну туристам из России лучше повременить. Так ли это, объяснил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с «Царьградом».

Эксперт рассказал об одном нюансе, на который мало кто обращает внимание. Суть в том, что Турция всегда была небезопасной страной для россиян. Ситуация усугубилась после того, как пошла волна беженцев с территории Сирии и из ряда других стран Азии и Африки.

«Факт, что Турция стала своего рода перевалочным пунктом. И таким образом Турция стала и является сейчас даже небезопасной страной для самих турок, не только для туристов. И это добавляет проблем», — отметил Мальцев.

По словам эксперта, угрозу могут представлять не только курортные зоны, но и крупные города, такие как Стамбул. Женщинам желательно не ходить по улицам в одиночестве и не вступать в контакт с местным населением.