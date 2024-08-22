Примерили валенки и сарафаны: Танзанийцы отметили День российского флага

В честь Дня российского флага в Русском Доме в танзанийском Дар-эс-Саламе прошёл праздник, посвящённый государственным символам России. Сотрудники и преподаватели учреждения раскрыли смыслы цветов флага, а также рассказали гостям мероприятия, почему на гербе страны изображён двуглавый орёл.

Танзанийцы отметили День российского флага. Фото © Life.ru

«Танзанийцы с восхищением прослушали гимн России и отметили «торжественность мелодии» и «глубокий смысл текста гимна», — рассказали в пресс-службе.

Танзанийцы отметили День российского флага. Фото © Life.ru

Участники также познакомились с неофициальными символами России, такими как матрёшка, балалайка и самовар. Молодые люди смогли примерить настоящие валенки, шапку и варежки, а девушки нарядились в яркие сарафаны и кокошники.