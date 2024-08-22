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22 августа, 16:26

Примерили валенки и сарафаны: Танзанийцы отметили День российского флага

День российского флага отметили в танзанийском Дар-эс-Саламе

Танзанийцы отметили День российского флага. Обложка © Life.ru

Танзанийцы отметили День российского флага. Обложка © Life.ru

В честь Дня российского флага в Русском Доме в танзанийском Дар-эс-Саламе прошёл праздник, посвящённый государственным символам России. Сотрудники и преподаватели учреждения раскрыли смыслы цветов флага, а также рассказали гостям мероприятия, почему на гербе страны изображён двуглавый орёл.

Танзанийцы отметили День российского флага. Фото © Life.ru

Танзанийцы отметили День российского флага. Фото © Life.ru

«Танзанийцы с восхищением прослушали гимн России и отметили «торжественность мелодии» и «глубокий смысл текста гимна», — рассказали в пресс-службе.

Танзанийцы отметили День российского флага. Фото © Life.ru

Танзанийцы отметили День российского флага. Фото © Life.ru

Участники также познакомились с неофициальными символами России, такими как матрёшка, балалайка и самовар. Молодые люди смогли примерить настоящие валенки, шапку и варежки, а девушки нарядились в яркие сарафаны и кокошники.

Гордость, суверенитет и единство: Политолог раскрыл, какой смысл для россиян несёт День флага
Гордость, суверенитет и единство: Политолог раскрыл, какой смысл для россиян несёт День флага

Ранее Life.ru рассказывал, как Кипр поздравил Россию с Днём государственного флага. Множество людей вышли на улицу и развернули 54-метровый триколор. Помимо пешеходов участниками кипрского праздника стали и автомобилисты. Десятки машин сопровождала полиция.

Александра Мышляева
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