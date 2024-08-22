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22 августа, 14:10

Гордость, суверенитет и единство: Политолог раскрыл, какой смысл для россиян несёт День флага

Эксперт Сетов: Российский флаг стал символом консолидации общества

Государственный флаг РФ стал символом консолидации российского общества. Россияне относятся к триколору с неподдельным уважением. Об этом в беседе с Life.ru в честь Дня Государственного флага Российской Федерации рассказал заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов.

«Государственный флаг России сочетает в себе различные смысловые посылы. Это и гордость, и суверенитет, и единство нашей страны. Также триколор традиционно связывается с историческими достижениями России», — указал он.

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Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что флаг является действительным символом консолидации общества, а социологические исследования показывают, что у граждан сформировано устойчивое уважительное отношение к нему.

Заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов

Наш собеседник напомнил, что День флага установлен для воспитания уважительного отношения к государственным символам. В последние годы этой задаче уделяется больше внимания, чем в ранней постсоветской России, отметил он.

«И главная задача сегодняшнего праздника — напоминание о том, что флаг один для всех нас, в какой бы части страны мы ни жили. И о том, что Россия — самостоятельная держава, которая реализует политический курс, отвечающий нашим национальным интересам», заключил Сетов.

Путин поздравил граждан с Днём флага России
Путин поздравил граждан с Днём флага России

Напомним, что сегодня празднуется очень символичный для нашей страны праздник — День Государственного флага Российской Федерации, с его историей можно ознакомиться в материале Life.ru. В честь этого события здания и улицы по всей России украшают бело-сине-красные триколоры. Как показало социологическое исследование, у 63% российских граждан государственный флаг вызывает чувства гордости и патриотизма. Ранее мы показывали кадры с выступления певца Shamana у Музея Победы на фоне одного из самых больших флагов России. А ещё россиян с праздником тепло поздравили жители Кипра.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Ignatov

Ольга Годуненко
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