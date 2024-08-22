Гордость, суверенитет и единство: Политолог раскрыл, какой смысл для россиян несёт День флага

Государственный флаг РФ стал символом консолидации российского общества. Россияне относятся к триколору с неподдельным уважением. Об этом в беседе с Life.ru в честь Дня Государственного флага Российской Федерации рассказал заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов.

«Государственный флаг России сочетает в себе различные смысловые посылы. Это и гордость, и суверенитет, и единство нашей страны. Также триколор традиционно связывается с историческими достижениями России», — указал он.

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что флаг является действительным символом консолидации общества, а социологические исследования показывают, что у граждан сформировано устойчивое уважительное отношение к нему. Заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов

Наш собеседник напомнил, что День флага установлен для воспитания уважительного отношения к государственным символам. В последние годы этой задаче уделяется больше внимания, чем в ранней постсоветской России, отметил он.