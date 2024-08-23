До Жириновского, как до Луны: Пригожин приструнил депутатов, пытающихся зацепить артистов за цвета
Пригожин призвал не реагировать остро на сине-жёлтые цвета, ведь они повсюду
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Обложка © / Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал не реагировать так остро на сочетание жёлтого и синего цвета после нападок на афишу певицы Валерии. В эфире радио «Комсомольская правда» муж артистки заявил, что эти цвета окружают нас повсюду.
«Многие депутаты, хайпующие на теме, пытаются часто зацепить артистов. Может, они мечтают походить на Жириновского, но им до него, как до Луны. Вместо того чтобы заниматься законодательством, развитием отраслей, они пытаются втянуть публичных людей в какие-то громкие заявления», — отметил Пригожин.
Скандал возник после слов депутата Госдумы Яны Лантратовой, которая подняла вопрос о цветовом наполнении новой афиши Валерии. Парламентарий усмотрела в плакате синие и жёлтые цвета, указывающие на флаг Украины. Пригожин назвал это провокацией и уличил Лантратову в попытке привлечь к себе внимание за счёт публичной личности.