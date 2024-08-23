До Жириновского, как до Луны: Пригожин приструнил депутатов, пытающихся зацепить артистов за цвета

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал не реагировать так остро на сочетание жёлтого и синего цвета после нападок на афишу певицы Валерии. В эфире радио «Комсомольская правда» муж артистки заявил, что эти цвета окружают нас повсюду.

«Многие депутаты, хайпующие на теме, пытаются часто зацепить артистов. Может, они мечтают походить на Жириновского, но им до него, как до Луны. Вместо того чтобы заниматься законодательством, развитием отраслей, они пытаются втянуть публичных людей в какие-то громкие заявления», — отметил Пригожин.