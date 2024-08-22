«Детей отдали в жертву либерализму»: Захарова увидела попытки Запада узаконить педофилию Захарова заявила, что педофилия уже фактически легализована на Западе 22 августа, 19:12 Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что педофилия уже фактически признана на Западе и до её юридической легализации остался всего один шаг.

«Это сами родители, и в этом чудовищность нынешнего проявления этого зла в виде либерализма, сами родители должны детей собственных принести в жертву вот этой либеральной идее. Смена пола, смена идентичности, абсолютное непротивление тотальному злу в виде легализации наркомании», — приводит её слова kp.ru.

Захарова отметила, что прекрасно знает развлекательный телевизионный контент, например, в США. Там часто проводят детские конкурсы красоты, где дошкольницы дефилируют как взрослые модели, им наносят косметику и одевают в откровенные недетские наряды, напомнила она. Захарова уверена, что всё это разжигает самые низменные чувства в человеке, а детское тело выставляется не всеобщее обозрение.

Ранее Life.ru писал, что Нидерланды отправили на Игры в Париже волейболиста с судимостью за педофилию. В 2016 году Стивен ван де Вельд был осуждён в Британии за изнасилование 12-летней девочки и отбыл четырёхлетний срок. В МОК не сочли это препятствием для участия в Олимпиаде.

Авторы Татьяна Миссуми