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22 августа, 19:18

«Потому что у них дети»: Захарова объяснила желание иностранцев переехать в Россию

Захарова: Тысячи жителей Запада хотят переехать в Россию, чтобы сохранить семью

Тысячи иностранцев мечтают переехать в Россию из западных стран. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».

По её словам, граждане стран НАТО обивают пороги российских посольств, чтобы получить вид на жительство, визу и другие документы, необходимые для пребывания в стране. Она отметила, что такое желание иностранцев приехать в РФ кроется в западных ценностях, а точнее в их отсутствии. Политик подчеркнула, что переездом граждане других стран пытаются сохранить здоровую семью.

«И это граждане, которые не в санкциях, не в санкционных листах, не под какими-то трибуналами, это добропорядочные граждане своих стран, у которых паспорта, квартиры, бизнесы. Но у них ещё есть дети, которых они хотят спасти от переиначивания и перешивания половых органов», — приводит её слова kp.ru.

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Ранее Life.ru рассказывал, что многодетная семья из США переехала в Россию и получила временное убежище. Они приняли такое решение, чтобы воспитывать детей в системе традиционных ценностей и дать им качественное образование. Им уже выдали документы, благодаря которым, они могут пребывать на территории страны.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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