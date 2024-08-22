Тысячи иностранцев мечтают переехать в Россию из западных стран. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».

По её словам, граждане стран НАТО обивают пороги российских посольств, чтобы получить вид на жительство, визу и другие документы, необходимые для пребывания в стране. Она отметила, что такое желание иностранцев приехать в РФ кроется в западных ценностях, а точнее в их отсутствии. Политик подчеркнула, что переездом граждане других стран пытаются сохранить здоровую семью.

«И это граждане, которые не в санкциях, не в санкционных листах, не под какими-то трибуналами, это добропорядочные граждане своих стран, у которых паспорта, квартиры, бизнесы. Но у них ещё есть дети, которых они хотят спасти от переиначивания и перешивания половых органов», — приводит её слова kp.ru.