Суд Москвы отправил под домашний арест активиста Котова за финансирование ФБК*

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 19 октября Константина Котова, который обвиняется в финансировании "Фонда борьбы с коррупцией"*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Константин Котов в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Котову Константину Александровичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 19 октября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определённых запретов и ограничений», — рассказали в суде.

Его обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Уточняется, что он переводил средства в запрещённую в России организацию.

Ранее Life.ru сообщал, что суд до 3 ноября продлил срок ареста журналисту издания Sota Vision** Артему Кригеру***, обвиняемому в участии в экстремистском сообществе. Ему вменяется часть 2 статьи 282.2, санкция которой предусматривает, в том числе лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.