Суд продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Удальцову*
Суд продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* до 15 ноября
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов*. Обложка © Telegram / Сергей Удальцов*
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов*, который обвиняется в оправдании терроризма, пробудет в СИЗО до 15 ноября. Такое решение вынес Басманный суд российской столицы.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Удальцову* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 ноября", — приводит РИА "Новости" слова судьи.
Напомним, в январе на Сергея Удальцова* завели уголовное дело об оправдании терроризма. Конкретная причина не указывалась. Вскоре Басманный районный суд Москвы отправил его в СИЗО. Срок его содержания под стражей после этого продлевался.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.