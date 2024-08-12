Суд продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Удальцову*

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов*, который обвиняется в оправдании терроризма, пробудет в СИЗО до 15 ноября. Такое решение вынес Басманный суд российской столицы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Удальцову* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 ноября", — приводит РИА "Новости" слова судьи.