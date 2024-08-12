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12 августа, 20:13

Суд продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Удальцову*

Суд продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* до 15 ноября

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов*. Обложка © Telegram / Сергей Удальцов*

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов*. Обложка © Telegram / Сергей Удальцов*

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов*, который обвиняется в оправдании терроризма, пробудет в СИЗО до 15 ноября. Такое решение вынес Басманный суд российской столицы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Удальцову* меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 ноября", — приводит РИА "Новости" слова судьи.

Росфинмониторинг внёс Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс Сергея Удальцова* в перечень террористов и экстремистов

Напомним, в январе на Сергея Удальцова* завели уголовное дело об оправдании терроризма. Конкретная причина не указывалась. Вскоре Басманный районный суд Москвы отправил его в СИЗО. Срок его содержания под стражей после этого продлевался.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Оксана Попова
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