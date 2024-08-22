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22 августа, 19:10

Белоусов поддержал обеспечение жильём вне очереди военных с детьми-инвалидами

Министр обороны России Андрей Белоусов одобрил предложение о предоставлении жилья вне очереди военнослужащим, у которых есть дети с инвалидностью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Белоусов поддержал законопроект, расширяющий перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочерёдное право на обеспечение жильём. Предлагается наделить таким правом военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов», — сказали в ведомстве.

Эту инициативу выдвинула партия «Единая Россия». Предлагается внести изменения в статью 15 федерального закона «О статусе военнослужащих».

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который помогает военнослужащим получать статус ветерана с учётом стажа службы, пройденного ими в новых регионах страны до их вступления в состав России. Также принятый главой РФ закон устанавливает беззаявительный порядок денежных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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