Белоусов поддержал обеспечение жильём вне очереди военных с детьми-инвалидами
Министр обороны России Андрей Белоусов одобрил предложение о предоставлении жилья вне очереди военнослужащим, у которых есть дети с инвалидностью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Белоусов поддержал законопроект, расширяющий перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочерёдное право на обеспечение жильём. Предлагается наделить таким правом военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов», — сказали в ведомстве.
Эту инициативу выдвинула партия «Единая Россия». Предлагается внести изменения в статью 15 федерального закона «О статусе военнослужащих».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который помогает военнослужащим получать статус ветерана с учётом стажа службы, пройденного ими в новых регионах страны до их вступления в состав России. Также принятый главой РФ закон устанавливает беззаявительный порядок денежных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО.
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