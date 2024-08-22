Белоусов поддержал обеспечение жильём вне очереди военных с детьми-инвалидами

Министр обороны России Андрей Белоусов одобрил предложение о предоставлении жилья вне очереди военнослужащим, у которых есть дети с инвалидностью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Белоусов поддержал законопроект, расширяющий перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочерёдное право на обеспечение жильём. Предлагается наделить таким правом военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов», — сказали в ведомстве.

Эту инициативу выдвинула партия «Единая Россия». Предлагается внести изменения в статью 15 федерального закона «О статусе военнослужащих».