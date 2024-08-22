В Белом доме заверили в безвредности одобренного Байденом нового ядерного руководства

Соединённые Штаты учитывают наращивание Россией, Китаем и Северной Кореей ядерных арсеналов, однако новая американская доктрина по размещению ЯО не направлена против конкретных стран. Об этом сообщили в совете национальной безопасности Белого дома.

«Хотя текст руководства засекречен, его существование не секрет ни в каком виде. Руководство, выпущенное ранее в этом году, не является реакцией на действия какой-либо структуры, страны или ответом на угрозу», — цитирует заявление РИА «Новости».

По словам представителя Белого дома, Штаты постоянно обновляют подходы к сфере ядерных вооружений с целью снижать ядерные риски и обеспечивать стабильное сдерживание. Он добавил, что нынешняя американская администрация просто опубликовала обзор правил ядерного размещения и соответствующее руководство так же, как это делали четыре предыдущих. Собеседник агентства добавил, что США много раз выражали беспокойство ростом ядерных арсеналов РФ, КНР и КНДР и будут продолжать снижать ядерные риски, укрепляя собственные ресурсы сдерживания, хотя и предпочитают решать спорные вопросы в этой сфере дипломатическими методами.

При этом новое руководство должно снизить значимость ЯО для мира и минимизировать его количества, пояснил представитель Белого дома. Такое обязательство, взял на себя президент Штатов Джо Байден.