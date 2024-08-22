В Белом доме заверили в безвредности одобренного Байденом нового ядерного руководства
Белый дом: Обновлённая ядерная доктрина не направлена против конкретных стран
Соединённые Штаты учитывают наращивание Россией, Китаем и Северной Кореей ядерных арсеналов, однако новая американская доктрина по размещению ЯО не направлена против конкретных стран. Об этом сообщили в совете национальной безопасности Белого дома.
«Хотя текст руководства засекречен, его существование не секрет ни в каком виде. Руководство, выпущенное ранее в этом году, не является реакцией на действия какой-либо структуры, страны или ответом на угрозу», — цитирует заявление РИА «Новости».
По словам представителя Белого дома, Штаты постоянно обновляют подходы к сфере ядерных вооружений с целью снижать ядерные риски и обеспечивать стабильное сдерживание. Он добавил, что нынешняя американская администрация просто опубликовала обзор правил ядерного размещения и соответствующее руководство так же, как это делали четыре предыдущих. Собеседник агентства добавил, что США много раз выражали беспокойство ростом ядерных арсеналов РФ, КНР и КНДР и будут продолжать снижать ядерные риски, укрепляя собственные ресурсы сдерживания, хотя и предпочитают решать спорные вопросы в этой сфере дипломатическими методами.
При этом новое руководство должно снизить значимость ЯО для мира и минимизировать его количества, пояснил представитель Белого дома. Такое обязательство, взял на себя президент Штатов Джо Байден.
Напомним, что американское издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, заявило, что Джо Байден в связи с динамичным развитием военного потенциала КНР тайно внёс изменения в ядерную стратегию Штатов. По данным газеты, политик вписал правки в документ ещё в марте. Обоснованием для такого решения якобы послужило то, что по прогнозу Пентагона Китай к 2030 году догонит США и РФ по объему и разнообразию ядерных арсеналов.
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