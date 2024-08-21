Байдена призвали очертить красные линии для ВСУ на фоне утечки плана ядерной провокации на двух АЭС

Президенту США Джо Байдену нужно разрешить ВСУ использовать американское вооружение за пределами 80-километровой зоны у границы для ударов по аэродромам России, но очертить красные линии по ядерным объектам. Снять ограничения призвал глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер в кулуарах съезда Демпартии.

"Я думаю, что администрация... должна снять некоторые оковы, чтобы украинцы с точки зрения нанесения ударов по некоторым аэродромам и местам запуска ракет могли выйти за пределы 80-мильного, или 80-километрового, лимита, который у нас есть прямо сейчас", — сказал сенатор во время трансляции СМИ.