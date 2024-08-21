Байдена призвали очертить красные линии для ВСУ на фоне утечки плана ядерной провокации на двух АЭС
Сенатор США Уорнер призвал увеличить для ВСУ зону ударов американским оружием
Президенту США Джо Байдену нужно разрешить ВСУ использовать американское вооружение за пределами 80-километровой зоны у границы для ударов по аэродромам России, но очертить красные линии по ядерным объектам. Снять ограничения призвал глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер в кулуарах съезда Демпартии.
"Я думаю, что администрация... должна снять некоторые оковы, чтобы украинцы с точки зрения нанесения ударов по некоторым аэродромам и местам запуска ракет могли выйти за пределы 80-мильного, или 80-километрового, лимита, который у нас есть прямо сейчас", — сказал сенатор во время трансляции СМИ.
Уорнер считает, что украинская армия должна действовать так, чтобы не спровоцировать Россию серьёзный ответ. А именно – ВСУ не стоит бить по ядерным объектам или ключевым компонентам национальной обороны РФ.
Напомним, 11 августа ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. В результате ударов беспилотниками на охладительных системах станции произошло возгорание, его оперативно потушили. Инфраструктура объекта получила серьёзные повреждения. Эксперты МАГАТЭ, как обычно, не смогли выдать об инциденте конкретики, но подтвердили, что Россия не причастна к очередной атаке. А позже стало известно, что Киев хочет ударить по Запорожской и Курской АЭС с целью обвинить Россию.
Telegram / V_Zelenskiy_official