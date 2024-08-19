В ГД призвали Европу приструнить Киев, готовящий ядерную провокацию после атаки на Запорожскую АЭС

ВСУ выставляют себя "полными идиотами" перед всем миром, обвиняя Россию в обстрелах Запорожской АЭС, и опровержение подобных заявлений от Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) — прямое тому подтверждение. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

"Хорошо, что на Западе ещё остались разумные люди... Искренне надеюсь, что Запад когда-нибудь призовёт Киев к ответу за те преступления, которые его руководство творило с 2013 года и творит до сих пор. Даже если не призовут они, призовём мы. Осудим и накажем по всей строгости закона", — отметил парламентарий.