В ГД призвали Европу приструнить Киев, готовящий ядерную провокацию после атаки на Запорожскую АЭС
Депутат Колунов: ВСУ выставляют себя идиотами, обвиняя Россию в пожаре на ЗАЭС
Постамент на въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
ВСУ выставляют себя "полными идиотами" перед всем миром, обвиняя Россию в обстрелах Запорожской АЭС, и опровержение подобных заявлений от Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) — прямое тому подтверждение. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.
"Хорошо, что на Западе ещё остались разумные люди... Искренне надеюсь, что Запад когда-нибудь призовёт Киев к ответу за те преступления, которые его руководство творило с 2013 года и творит до сих пор. Даже если не призовут они, призовём мы. Осудим и накажем по всей строгости закона", — отметил парламентарий.
А депутат Александр Толмачёв, говоря о "покрышках", которые российская сторона якобы жгла на градирне, обратил внимание, что это — как раз таки украинская традиция. Он отметил, что, к сожалению, признаков подготовки Киевом ядерной провокации "всё больше", и Европе, по мнению нашего собеседника, пора "приструнить" свои ставленников. Ведь "накрыть" результатами может их самих.
Напомним, 11 августа ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. В результате ударов беспилотниками на охладительных системах станции произошло возгорание, его оперативно потушили. Инфраструктура объекта получила серьёзные повреждения. Эксперты МАГАТЭ, как обычно, не смогли выдать об инциденте конкретики, но подтвердили, что Россия не причастна к очередной атаке.