В Бурятии пятилетний мальчик на тракторе переехал семилетнего брата
Трактор. Обложка © Telegram / Полиция Бурятии
В Бурятии пятилетний мальчик завёл трактор и переехал семилетнего брата. Об этом сообщили в полиции региона. Дети одни играли во дворе дома. В какой-то момент пятилетний ребёнок забрался в кабину припаркованного сельскохозяйственного транспорта и поехал.
«Около 13 часов дня в с. Оер 5-летний мальчик забрался в трактор, стоящий во дворе дома, и привёл его в движение. В результате чего транспортное средство совершило наезд на 7-летнего ребёнка», — рассказали в ведомстве.
Ребёнка доставили в больницу с травмами разной степени тяжести, однако детали о его состоянии пока не раскрыты. В связи с инцидентом проводится проверка, и выясняется, где находились родители несовершеннолетних в момент случившегося.
Ранее Life.ru сообщал, что 12-летний мальчик за рулём «тойоты» устроил шумиху в подмосковном Томилине: навернул три круга в ЖК. На просьбу мамы, у которой там гулял ребёнок, прекратить кататься, он послал её, заявив, что водит аккуратно. Как оказалось, машина зарегистрирована на 29-летнего Абдурахмона Н., на ней висит 136 штрафов на сумму почти в 120 тысяч рублей.