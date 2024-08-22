Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 18:43

В Бурятии пятилетний мальчик на тракторе переехал семилетнего брата

Трактор. Обложка © Telegram / Полиция Бурятии

Трактор. Обложка © Telegram / Полиция Бурятии

В Бурятии пятилетний мальчик завёл трактор и переехал семилетнего брата. Об этом сообщили в полиции региона. Дети одни играли во дворе дома. В какой-то момент пятилетний ребёнок забрался в кабину припаркованного сельскохозяйственного транспорта и поехал.

«Около 13 часов дня в с. Оер 5-летний мальчик забрался в трактор, стоящий во дворе дома, и привёл его в движение. В результате чего транспортное средство совершило наезд на 7-летнего ребёнка», — рассказали в ведомстве.

Ребёнка доставили в больницу с травмами разной степени тяжести, однако детали о его состоянии пока не раскрыты. В связи с инцидентом проводится проверка, и выясняется, где находились родители несовершеннолетних в момент случившегося.

Под Красноярском трёхлетний ребёнок умер, опрокинув на себя мангал
Под Красноярском трёхлетний ребёнок умер, опрокинув на себя мангал

Ранее Life.ru сообщал, что 12-летний мальчик за рулём «тойоты» устроил шумиху в подмосковном Томилине: навернул три круга в ЖК. На просьбу мамы, у которой там гулял ребёнок, прекратить кататься, он послал её, заявив, что водит аккуратно. Как оказалось, машина зарегистрирована на 29-летнего Абдурахмона Н., на ней висит 136 штрафов на сумму почти в 120 тысяч рублей.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров