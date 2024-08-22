В Бурятии пятилетний мальчик на тракторе переехал семилетнего брата

В Бурятии пятилетний мальчик завёл трактор и переехал семилетнего брата. Об этом сообщили в полиции региона. Дети одни играли во дворе дома. В какой-то момент пятилетний ребёнок забрался в кабину припаркованного сельскохозяйственного транспорта и поехал.

«Около 13 часов дня в с. Оер 5-летний мальчик забрался в трактор, стоящий во дворе дома, и привёл его в движение. В результате чего транспортное средство совершило наезд на 7-летнего ребёнка», — рассказали в ведомстве.

Ребёнка доставили в больницу с травмами разной степени тяжести, однако детали о его состоянии пока не раскрыты. В связи с инцидентом проводится проверка, и выясняется, где находились родители несовершеннолетних в момент случившегося.