Белгородская область получила почти все запрошенные беспилотники и прицелы

Минобороны России передало Белгородской области дроны, генераторы, приборы и прицелы ночного видения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«От оперативного штаба Белгородской области поступило восемь запросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Шесть вопросов решены», — говорится в сообщении военного ведомства.