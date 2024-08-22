Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 19:46

Белгородская область получила почти все запрошенные беспилотники и прицелы

Минобороны России передало Белгородской области дроны, генераторы, приборы и прицелы ночного видения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«От оперативного штаба Белгородской области поступило восемь запросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Шесть вопросов решены», — говорится в сообщении военного ведомства.

Гладков назвал сложной обстановку в Белгородской области из-за атак ВСУ
Гладков назвал сложной обстановку в Белгородской области из-за атак ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что российским военным под Курском срочно передали дроны, прозванные кошмаром для ВСУ. Отметим, что БПЛА «Куб» используется для уничтожения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника, а его улучшенные версии обладают усиленными характеристиками боевой мощи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Александра Мышляева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Региональные власти
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров