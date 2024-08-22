Белгородская область получила почти все запрошенные беспилотники и прицелы
Минобороны России передало Белгородской области дроны, генераторы, приборы и прицелы ночного видения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«От оперативного штаба Белгородской области поступило восемь запросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Шесть вопросов решены», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что российским военным под Курском срочно передали дроны, прозванные кошмаром для ВСУ. Отметим, что БПЛА «Куб» используется для уничтожения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника, а его улучшенные версии обладают усиленными характеристиками боевой мощи.
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