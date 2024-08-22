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22 августа, 20:01

В Донецке пострадали пятеро сотрудников МЧС, тушивших пожар в многоэтажке

В Донецке пятеро сотрудников МЧС РФ пострадали при тушении пожара в многоквартирном доме, в который попал взрывоопасный предмет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Личный состав самостоятельно добрался до больницы. Сейчас они находятся на стационарном лечении», — указано в сообщении.

В МЧС показали фото жилого дома в Пермском крае, где произошёл взрыв газа
В МЧС показали фото жилого дома в Пермском крае, где произошёл взрыв газа

Ранее Life.ru рассказывал, что двое сотрудников МЧС РФ пострадали при повторном обстреле Горловки. Спасатели ликвидировали пожар в частном секторе, вызванный ударом ВСУ.

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Агентство "Москва" / Мобильный репортёр

Анатолий Симоненко
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