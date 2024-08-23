Бойцы "Ахмата" сожгли дорогущий французский ЗРК дроном за 60 тысяч рублей
Алаудинов: Бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale за 8 млн евро
Французский ЗРК Crotale. Обложка © Wikipedia / David Monniaux
Бойцы спецназа "Ахмат" сожгли французский ЗРК Crotale на Курском направлении, использовав для этого FPV-дрон за 60 тысяч рублей. Об этом в телеграм-канале рассказал командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
«Бойцы отряда «Аида» спецназа «Ахмат» сегодня сожгли ЗРК Crotale, то есть зенитно-ракетный комплекс, который выехал для того, чтобы поймать наши вертолёты, которые шли для нанесения ударов по Мартыновке. Этот ЗРК мои ребята сожгли, он стоит восемь миллионов евро, а сожгли его мои ребята FPV-шкой, которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники», — сообщил Алаудинов.
По его словам, за день было уничтожено восемь единиц техники — танк, три боевые бронированные машины и транспорт.
Ранее Алаудинов рассказал, что российские войска знают, куда могут ударить Вооружённые силы Украины (ВСУ) на Курском направлении. По его словам, существует два участка, которые, вероятно, могут попасть под удар украинских войск.