Бойцы "Ахмата" сожгли дорогущий французский ЗРК дроном за 60 тысяч рублей

Бойцы спецназа "Ахмат" сожгли французский ЗРК Crotale на Курском направлении, использовав для этого FPV-дрон за 60 тысяч рублей. Об этом в телеграм-канале рассказал командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Бойцы отряда «Аида» спецназа «Ахмат» сегодня сожгли ЗРК Crotale, то есть зенитно-ракетный комплекс, который выехал для того, чтобы поймать наши вертолёты, которые шли для нанесения ударов по Мартыновке. Этот ЗРК мои ребята сожгли, он стоит восемь миллионов евро, а сожгли его мои ребята FPV-шкой, которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники», — сообщил Алаудинов.

По его словам, за день было уничтожено восемь единиц техники — танк, три боевые бронированные машины и транспорт.