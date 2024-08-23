Средства ПВО за ночь сбили четыре дрона ВСУ в Курской и Белгородской областях
Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили четыре украинских беспилотника в двух регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Три дрона уничтожены над Курской областью, ещё один летательный аппарат сбит над Белгородчиной.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прилётах в восьми населённых пунктах региона. Жертв и пострадавших среди гражданских нет, зафиксирован только материальный ущерб.
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