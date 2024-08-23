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23 августа, 04:18

Средства ПВО за ночь сбили четыре дрона ВСУ в Курской и Белгородской областях

Средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили четыре украинских беспилотника в двух регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Три дрона уничтожены над Курской областью, ещё один летательный аппарат сбит над Белгородчиной.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прилётах в восьми населённых пунктах региона. Жертв и пострадавших среди гражданских нет, зафиксирован только материальный ущерб.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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