Гладков показал последствия массированной атаки ВСУ на Белгородскую область

В посёлке Горьковский, атакованном FPV-дронами, сгорели 11 хозпостроек и два гаража. В Головчино БПЛА оборвал линии электропередачи и выбил окна в частном доме, а село Безымено после прилёта дрона отделалось пожаром на кровле жилого здания. Огонь уже потушен. Под ударом 22 августа оказались также хутор Климовое и село Байцуры в Борисовском районе. В насёленных пунктах сгорело по одному частному дому.