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22 августа, 20:06

Гладков показал последствия массированной атаки ВСУ на Белгородскую область

Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Белгородская область вновь оказалась под массированным ударом со стороны Вооружённых сил Украины вечером 22 августа. Прилёты зафиксированы в восьми населённых пунктах, написал губернатор региона Вячеслав Гладков, опубликовав снимки с последствиями атаки.

Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В посёлке Горьковский, атакованном FPV-дронами, сгорели 11 хозпостроек и два гаража. В Головчино БПЛА оборвал линии электропередачи и выбил окна в частном доме, а село Безымено после прилёта дрона отделалось пожаром на кровле жилого здания. Огонь уже потушен. Под ударом 22 августа оказались также хутор Климовое и село Байцуры в Борисовском районе. В насёленных пунктах сгорело по одному частному дому.

Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия удара ВСУ по Белгородчине. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«В Шебекинском городском округе в селе Терезовка от падения снаряда возле частного домовладения выбиты окна, посечены кровля и фасад дома. В селе Первое Цепляево в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля инфраструктурного объекта. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона повреждён один частный дом», — написал Гладков, добавив, что жертв и пострадавших среди гражданских нет.

Газопровод повреждён в Белгородской области в результате атаки ВСУ
Газопровод повреждён в Белгородской области в результате атаки ВСУ

Ранее власти Белгородской области назвали обстановку в регионе сложной из-за регулярных атак со стороны ВСУ. Лишь за последнюю неделю ранения получили 19 гражданских. Для защиты местного населения пассажирские автобусы будут оснащены средствами РЭБ.

Илья Пушкарев
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