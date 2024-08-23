Украине пригрозили серьёзными последствиями из-за атаки Курской области
Newsweek: Нападение на Курскую область обернётся для Киева последствиями
Нападение ВСУ на Курскую область было сомнительной затеей, которая обернётся для Киева серьёзными последствиями, сообщает издание Newsweek. Авторы материала называют произошедшее крупной авантюрой, которая не принесёт мира.
В статье также сообщается, что после атаки ВСУ на Курскую область попытки Владимира Зеленского выпросить у Запада оружие для ударов вглубь России ухудшат ситуацию. По словам авторов, ставки сделаны, а колесо истории вспять не повернуть.
ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. С тех пор российские войска выбивают их из региона. По данным Минобороны РФ, за это время противник потерял более 4700 военнослужащих в курском приграничье. По мнению посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, США «по щелчку пальцев» могли бы остановить ВСУ, но не делают этого.
Telegram / Алексей Смирнов