Украине пригрозили серьёзными последствиями из-за атаки Курской области

Нападение ВСУ на Курскую область было сомнительной затеей, которая обернётся для Киева серьёзными последствиями, сообщает издание Newsweek. Авторы материала называют произошедшее крупной авантюрой, которая не принесёт мира.

В статье также сообщается, что после атаки ВСУ на Курскую область попытки Владимира Зеленского выпросить у Запада оружие для ударов вглубь России ухудшат ситуацию. По словам авторов, ставки сделаны, а колесо истории вспять не повернуть.