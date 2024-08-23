КНР и Белоруссия выступили против искажения истории Второй мировой войны
КНР и Белоруссия выступают против искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, следует из совместного коммюнике правительств двух стран в рамках визита премьера Госсовета Народной Республики Ли Цяна в Минск. Текст документа публикует китайский МИД.
«Обе стороны будут твёрдо защищать результаты победы во Второй мировой войне и решительно выступать против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны», — говорится в тексте.
В 2025 году страны отметят 80-летие победы в войне Сопротивления китайского народа против японской агрессии и Великой Отечественной войне Советского Союза. В связи с этим Пекин и Минск обязуются совместно продвигать достоверный взгляд на событиях тех лет.
Ранее МИД КНР назвал США источником ядерной угрозы для стран мира. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Мао Нин, именно Вашингтон ведёт агрессивную политику и упорно следуют вектору, "основанному на применении ядерного оружия первыми, продолжая вкладывать значительные средства в модернизацию своей ядерной триады".
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