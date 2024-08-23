КНР и Белоруссия выступили против искажения истории Второй мировой войны

КНР и Белоруссия выступают против искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, следует из совместного коммюнике правительств двух стран в рамках визита премьера Госсовета Народной Республики Ли Цяна в Минск. Текст документа публикует китайский МИД.

«Обе стороны будут твёрдо защищать результаты победы во Второй мировой войне и решительно выступать против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны», — говорится в тексте.

В 2025 году страны отметят 80-летие победы в войне Сопротивления китайского народа против японской агрессии и Великой Отечественной войне Советского Союза. В связи с этим Пекин и Минск обязуются совместно продвигать достоверный взгляд на событиях тех лет.