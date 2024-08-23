Гендиректор "Тюменской строительной компании" Михаил Родин погиб в ДТП
Михаил Родин. Обложка © ssrto.ru
Генеральный директор "Тюменской строительной компании" Михаил Родин погиб в ДТП, сообщили в пресс-службе Союза строителей региона. Где именно произошла авария, не указывается. Прощание с ним пройдёт 23 августа в Областной клинической больнице.
«На 74-м году жизни скончался известный тюменский строитель и общественный деятель Михаил Иванович Родин, почётный строитель Тюменской области», — приводит сообщение URA.ru.
Михаил Родин занимал эту должность с 1992 года. В 2013 году был избран председателем Комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Общественной палаты Тюменской области.
Ранее стало известно о смерти академика РАН Валерия Сергиенко, ему было 75 лет. Причина не уточняется. За свою жизнь Сергиенко стал автором более 350 научных трудов и свыше 60 изобретений, в том числе платформы для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий.