Гендиректор "Тюменской строительной компании" Михаил Родин погиб в ДТП

Генеральный директор "Тюменской строительной компании" Михаил Родин погиб в ДТП, сообщили в пресс-службе Союза строителей региона. Где именно произошла авария, не указывается. Прощание с ним пройдёт 23 августа в Областной клинической больнице.

«На 74-м году жизни скончался известный тюменский строитель и общественный деятель Михаил Иванович Родин, почётный строитель Тюменской области», — приводит сообщение URA.ru.

Михаил Родин занимал эту должность с 1992 года. В 2013 году был избран председателем Комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Общественной палаты Тюменской области.