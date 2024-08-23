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23 августа, 08:36

Россияне за полгода потратили на контрацептивы рекордные 19,3 миллиарда рублей

За последние шесть месяцев россиян на средства контрацепции выросли на 15,57% по сравнению с прошлым годом, следует из данных аналитической компании DSM Group. Они достигли рекордных 19,3 миллиарда рублей.

Как пишет газета "Ведомости", за первые полгода в РФ купили контрацептивов на 16,7 миллиарда. Причём больше всего выросли продажи на маркетплейсе Wildberries — сразу на 25%. По словам гендиректора "Infoline-аналитики", это связано с осведомлённостью более молодого поколения в вопросах полового воспитания. Они стремятся риски незапланированной беременности и уберечь себя от заболеваний, передающихся половым путём.

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Ранее аналитики сообщили, что в России выросли продажи новых легковых автомобилей. Так, за первую неделю августа было реализовано 36,4 тысячи новых легковушек, что является четырёхмесячным рекордом.

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Shutterstock / FOTODOM / Studio KIWI

Матвей Константинов
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