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23 августа, 08:48

Минцифры в сентябре несёт в Госдуму проект о запрете массовых спам-звонков

Законопроект о запрете массовых спам-звонков планируется внести в Госдуму в начале осенней сессии в сентябре 2024 года. Об этом сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. Он выразил уверенность, что инициатива будет поддержана депутатами.

В апреле текущего года президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки. За нарушение новых требований физлица должны будут заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч рублей, а штраф для организаций достигает одного миллиона рублей.

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А ранее стало известно, что Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами связи новые способы борьбы мобильных операторов связи с телефонным мошенничеством. В частности, обсуждается вариант блокировки всех спам-звонков из-за границы по умолчанию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Алексей Берковиц
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