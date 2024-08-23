Минцифры в сентябре несёт в Госдуму проект о запрете массовых спам-звонков

Законопроект о запрете массовых спам-звонков планируется внести в Госдуму в начале осенней сессии в сентябре 2024 года. Об этом сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. Он выразил уверенность, что инициатива будет поддержана депутатами.

В апреле текущего года президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки. За нарушение новых требований физлица должны будут заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч рублей, а штраф для организаций достигает одного миллиона рублей.